“Jogo Económico”: “Cerca de 240 clubes em Lisboa têm a atividade paralisada. É uma catástrofe”

A pandemia da Covid-19 paralisou a atividade de 240 clubes inscritos na Associação de Futebol de Lisboa, avançou Nuno Lobo, presidente desta associação, na última edição programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV.

Vinte e nove clubes já abdicaram de competir no Campeonato de Portugal (CdP) e nas divisões distritais seniores em 2020/21. Este é o reflexo da pandemia no distrito de Lisboa. Nesta edição, analisamos como a Covid-19 está a afetar os 264 clubes e os cerca de 10 mil atletas inscritos na Associação de Futebol de Lisboa, com a ajuda do presidente, Nuno Lobo.