“Jogo Económico”. “Clubes portugueses estão a fazer reajustes sem redução orçamental”, sublinha Liga Portugal

A Liga Portugal estima que o impacto da Covid-19 no futebol profissional já chegou aos 276 milhões e na última edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV, Tiago Madureira, diretor executivo da Liga Portugal, destacou o facto das equipas portugueses conseguirem manter os compromissos com os atletas

“O futebol tem sido um exemplo para muitos setores económicos. Clubes impuseram a si próprios critérios de cumprimento salarial sob pena de serem penalizados. Apesar de já ser esperado algum ajuste, os clubes não estão a fazê-lo à conta da redução orçamental”, realçou Tiago Madureira.