“Jogo Económico”. “Dois anos sem Liga dos Campeões pode ser catastrófico para o Benfica”

Na última edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma JE TV, o economista e ex-futebolista Diogo Luís abordou a possibilidade do SL Benfica não atingir uma posição elegível para a Liga dos Campeões no final desta temporada e que repercussões pode ter essa situação.

“Este ano, o Benfica não só perde 40 milhões de euros só pelo facto de não estar na Liga dos Campeões como também não está a conseguir valorizar os ativos”, realçou Diogo Luís.

A SAD do Benfica teve um resultado líquido positivo de 8,2 milhões de euros (ME) no primeiro semestre da temporada 2020/21, informaram os ‘encarnados’, que têm, pelo sétimo ano seguido, lucro na primeira metade da época.

De acordo com o Relatório e Contas do primeiro semestre (julho a dezembro), o Benfica manteve um resultado positivo, “apesar da não presença na fase de grupos da Liga dos Campeões e dos impactos associados à covid-19”.