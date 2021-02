“Jogo Económico”. “Formação? Paradigma alterou-se por completo no SL Benfica”, critica António Simões

Porque foi alterada a política de aproveitamento de jovens jogadores da formação do SL Benfica? A questão foi abordada pela antiga glória do SL Benfica, António Simões, na última edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV, uma edição que se debruçou sobre a gestão do maior investimento da história do SL Benfica e do futebol português: 105 milhões de euros em contratações esta temporada.

“O paradigma mudou completamente ao nível do aproveitamento da formação. O Seixal era a grande riqueza, agora não temos ninguém do Seixal. O SL Benfica tem que regressar ao Seixal mas sabemos que isso vai levar tempo”, realçou António Simões.