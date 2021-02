A contratação recorde do ex-avançado do Sp. Braga foi tema de debate na última edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV.

“Há um ano, com a contratação de Rúben Amorim, o risco era maior. O contexto é que o Sporting está em primeiro, numa posição consolidada. Se mantiver essa posição, poderá receber à cabeça 22 milhões de euros só por entrar na Liga dos Campeões”, realçou o economista e ex-futebolista Diogo Luís.