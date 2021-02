“Jogo Económico”. “Paulinho? Este é um risco em função do objetivo de ser campeão”

O Sporting CP quebrou todos os recordes de investimento com a contratação de Paulinho e superou em 4,7 milhões de euros o último recorde de contratações, que datava de agosto de 2016 com a compra do passe futebolístico do holandês Bas Dost. Este foi um dos temas em debate na última edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV.

“Se o Sporting CP estivesse em terceiro lugar a nove pontos do primeiro duvido muito que fizesse este esforço financeiro. É um risco em função de um objetivo principal que passa por conquistar o título de campeão nacional”, esclareceu o jornalista e diretor-adjunto do “Jornal Económico”, Shrikesh Laxmidas.