“Jogo Económico”. “Sérgio Conceição? Futuro não será risonho em termos de investimento”

Sérgio Conceição já deu a ganhar ao FC Porto quase 200 milhões de euros só em prémios referentes a provas da UEFA, uma média de 49,4 milhões de euros por época. Com o contrato do técnico a terminar, analisámos a importância do treinador português nos ‘dragões’ na última edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV.

“Estamos a falar de uma equipa que, ano após ano, tem vindo a perder investimento e, em função da pandemia, é natural que o futuro não seja risonho em termos de investimento”, realçou o economista e ex-futebolista Diogo Luís, na última edição do programa.