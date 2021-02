“Jogo Económico”. “SL Benfica? Olhamos para o plantel e não vemos nenhum jogador com grande potencial”

Na época em que o SL Benfica fez o maior investimento da sua história e o maior alguma vez feito no futebol português (105 milhões de euros em contratações), a última edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV, analisou como está a ser rentabilizado esse esforço financeiro por parte da Benfica SAD.

“Se olharmos para o atual plantel do SL Benfica não vemos nenhum jogador com grande potencial. Vemos o Darwin e já desconfiamos do seu potencial. Olhamos para o Everton e temos um jogador que esteve muito bem na Copa América pela Seleção do Brasil e não consegue aparecer”, realçou o economista e ex-futebolista Diogo Luís, numa análise a alguns dos reforços do SL Benfica para esta temporada.