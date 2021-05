“Jogo Económico”. “Sporting? Entrada da Nike seria muito interessante”

O Sporting CP deverá oficializar em breve o acordo com a Nike para fornecedor de equipamentos para o futebol e modalidades. A imprensa desportiva dá conta de que o acordo com o fabricante norte-americano, que sucede assim à Macron, será válido por três temporadas.

De acordo com informações recentes, o Sporting CP vai garantir uma maior margem de venda de casa camisola ou equipamento, num contrato avaliado em dois milhões de euros.

“Em relação à atratividade das marcas, o Sporting está a posicionar-se para poder beneficiar de melhores contratos. O Sporting é um clube com dimensão e muitos adeptos e ser campeão devolve o clube a uma montra que é valiosa para todas as marcas”, realçou Shrikesh Laxmidas, diretor-adjunto do JE na última edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma JE TV.