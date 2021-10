“Jogo Económico”. “SuperLiga? É uma tentação grande livrar-se das amarras da qualificação para a Champions”

Na última edição do programa da plataforma multimédia JE TV, o painel do “Jogo Económico” abordou os resquícios de uma bomba chamada SuperLiga e como a UEFA parece estar cercada: de um lado, os clubes mais poderosos; do outro, uma FIFA que quer os melhores jogadores mais envolvidos nas competições que organiza.

Depois do anúncio do Tribunal de Madrid, que deu razão aos clubes fundadores da Superliga europeia e, consequentemente, exigiu a anulação das sanções aplicadas pela UEFA, o órgão máximo do futebol europeu afirma em comunicado que agiu conforme os seus “estatutos e regulamentos” e com a legislação da União Europeia (UE).

“A UEFA sempre agiu de boa fé ao longo dos processos pendentes no Tribunal de Madrid. Consequentemente e, apesar de a UEFA não reconhecer a jurisdição do Tribunal de Madrid e acreditar firmemente que sempre agiu em total conformidade com os processos pendentes, a UEFA apresentou hoje argumentos formais ao Tribunal de Madrid, evidenciando o seu cumprimento contínuo das ordens”, afirma o organismo que gere o futebol europeu.