Jogos de tabuleiro: opções ‘vintage’ na era digital

Depois da corrida pelo espaço, as duas potências mundiais da Guerra Fria enfrentaram-se no campeonato do mundo de xadrez de 1972, realizado na Islândia, um território neutro. De um lado do tabuleiro de 64 quadrados estava o então campeão em título, o russo Boris Spassky, pressionado em revalidar o título porque, para a antiga URSS, a mestria russa do xadrez demonstrava que a ideologia soviética era intelectualmente superior à do inimigo capitalista norte-americano. Do outro lado do tabuleiro estava aquele que é por muitos considerado o maior génio da história do xadrez: Bobby Fischer. O norte-americano ganhou e foi recebido em apoteose nos Estados Unidos, e até Richard Nixon ligou-lhe pessoalmente para felicitá-lo.

Apesar de complexo, o xadrez continua a ter milhares de jogadores pelo mundo fora. Mas, desde há uns anos, outros jogos de tabuleiro têm crescido em popularidade, como o Catan ou o Carcassone, que revolucionaram a indústria e tornaram-se no paradigma dos jogos de tabuleiro modernos, explica Joaquim Dorca, chief marketing officer da Devir, uma editora e distribuidora destes jogos. Para terem sucesso, estes jogos têm de basear-se na tomada de decisões, relegando o fator sorte para um plano secundário, ser simples de jogar e de curta duração.

O ressurgimento dos jogos de tabuleiro na era do mundo virtual é, por si só, um marco. Tanto mais que estamos na presença de um produto que exige tempo disponível. Por essa razão, diz Dorca, a indústria concorre não só com sucedâneos, como os jogos de vídeo, mas também com todas as atividades que ocupam tempo livre, desde o futebol à leitura ou idas ao cinema, o que dificulta bastante a indústria. A melhor forma para os jogos de tabuleiro conquistarem shelf space consiste em ter um produto que crie expetativas e ofereça experiências completamente distintas de todas as outras atividades concorrentes, explica Dorca.