Jogos Olímpicos. Japão volta a prolongar estado de emergência

O Japão voltou a prolongar o estado de emergência em Tóquio e outras áreas do país por mais três semanas, até 20 de junho, já que a pandemia de Covid-19 não mostra sinais de abrandamento. O anuncio chega a menos de dois meses antes do início oficial dos Jogos Olímpicos (JO), segundo a “Reuters”.

O estado de emergência agora decretado, está programado para terminar a 31 de maio, mas as tensões no sistema de saúde nipónico é que irão ditar os próximos passos do governo japonês no sentido de conter a pandemia de Covid-19.

O Japão regista um número recorde de pacientes com Covid-19 em cuidados intensivos nos últimos dias, mesmo com o número de novas infeções a diminuir. “Em Osaka e Tóquio, o fluxo de pessoas está a começar a aumentar e há preocupações de que as infeções também aumentem”, disse o ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura, que também chefia as contramedidas para o coronavírus no país, no início de uma reunião com especialistas.

As preocupações com as novas variantes de Covid-19 e uma lenta campanha de vacinação levaram a chamadas urgentes de médicos, alguns executivos de alto perfil e centenas de milhares de cidadãos para cancelar os Jogos Olímpicos, que devem começar a 23 de julho.

As autoridades japonesas, organizadores dos JO e o Comité Olímpico Internacional (COI) disseram que os Jogos vaõ mesmo acontecer, mas com medidas estritas de prevenção do vírus. O vice-presidente do COI, John Coates, que supervisiona os preparativos, disse na semana passada que os JO aconteceriam, independentemente de a cidade-sede, Tóquio, estar ou não em estado de emergência no momento.

A presidente do Comité Organizador de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, disse em conferência de imprensa que recebeu promessas da Índia – agora a lutar contra uma segunda onda mortal da pandemia de Covid-19 e de cinco outros países para vacinar todos os seus delegados olímpicos como uma contramedida contra a nova variante que surgiu na Índia.

O presidente do COI, Thomas Bach, determinou que 80% dos 10.500 atletas esperados no Japão seriam vacinados e, na quinta-feira (27 de maio), pediu aos atletas olímpicos que tomem as vacinas assim que puderem.