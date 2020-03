Covid-19: Jornal Económico coloca equipa em teletrabalho

A partir desta sexta-feira, 13 de março, a maior parte da equipa do Jornal Económico (JE) passará a estar em regime de teletrabalho, no âmbito do nosso plano de contingência contra a epidemia de Covid-19. Nas próximas duas semanas, os jornalistas, gráficos, informáticos, comerciais e outros profissionais que integram a equipa do JE vão trabalhar a partir de casa.

Durante este período, as viagens e deslocações em serviço serão reduzidas ao estritamente necessário, de acordo com critérios de relevância noticiosa e editorial. De igual modo, estarão suspensas todas as conferências e eventos promovidos pelo Jornal Económico.

Estas medidas preventivas têm por objetivo proteger a saúde dos colaboradores do JE, assegurando ao mesmo tempo o normal funcionamento de todas as áreas do jornal. O processo de transformação digital que implementámos durante o último ano, com a adoção de ferramentas colaborativas na cloud, permite recorrer ao teletrabalho sem prejudicar a qualidade editorial do JE.

Vamos por isso continuar a servir os nossos leitores, procurando oferecer-lhes jornalismo independente, isento, rigoroso e de qualidade.

Durante este período, todos os serviços da empresa permanecerão em pleno funcionamento.