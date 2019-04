José Manuel Fernandes apontado como eurodeputado português mais influente

O social-democrata José Manuel Fernandes foi apontado como o eurodeputado português mais influente, ficando na 44.ª posição de uma lista das 100 principais figuras do Parlamento Europeu elaborada pela Votewatch. Entre a delegação portuguesa só há mais uma presença nesse ranking, que cabe à bloquista Marisa Matias, na 93.ª posição.

A Votewatch teve em conta vários aspetos da atividade cada eleito, nomeadamente a participação direta na elaboração de relatórios, funções de liderança parlamentar e em comités, e a força da rede pessoal de cada um (dentro do partido e do grupo europeu em que se encontra inserido ou no acesso a governos). Isso explica que o eurodeputado italiano Antonio Tajani (Força Itália) seja o primeiro do ranking, pois é o presidente do Parlamento Europeu, seguido pelo alemão Manfred Weber, da CSU, que lidera o grupo do Partido Popular Europeu (PPE), ao qual também pertencem Tajani e José Manuel Fernandes.

Numa lista dominada por 25 eurodeputados do PPE e outros 25 dos Socialistas e Democrata – o italiano Roberto Gualtieiri, do Partido Democrático, é o melhor colocado na ala esquerda, na terceira posição, enquanto o belga Guy Verhofstadt, na nona posição, tem a melhor classificação entre os liberais da ALDE -, Marisa Matias é uma das três representantes da Esquerda Unitária Europeia entre os 100 mais influentes.

Eurodeputado desde 2009, o social-democrata aparece na 40.ª posição (17.ª entre os membros do PPE), com 44 pontos, que se devem sobretudo à participação nos relatórios (21 pontos), enquanto a bloquista consegue a 93.ª posição, com 36 pontos, maioritariamente relacionados com a suas funções de liderança (23,5 pontos).

A Votewatch avança com a previsão de que 60% dos 100 eurodeputados mais influentes serão reeleitos nas eleições realizadas no final de maio (no caso de Portugal serão no dia 26), muito acima da média de 40% estimada para o total dos atuais 751 representantes dos respetivos países.

Assim deve acontecer com os únicos dois portugueses que constam da lista dos 100 mais influentes. José Manuel Fernandes é o número três da lista do PSD encabeçada pelo também eurodeputado Paulo Rangel, enquanto Marisa Matias volta a ser a cabeça de lista do Bloco de Esquerda.

Portugal acima da média de influência

Apesar de ter apenas dois eurodeputados entre os 100 mais influentes, a Votewatch considera que a delegação portuguesa encontra-se acima da média, apenas abaixo do desempenho médio de alemães, belgas, checos e finlandeses. Pelo contrário, os eleitos do Reino Unido e da Grécia estão entre os menos influentes na presente legislatura, sendo que a vitória do eurocético UKIP em 2014 e a ausência dos eleitos do Partido Conservador nas fileiras do PPE explicam uma perda de relevância britânica tornada irreversível pelo Brexit.

A lista dos 100 mais influentes no Parlamento Europeu inclui 21 alemães, 11 franceses, oito italianos, sete espanhóis, sete polacos, sete holandeses, seis checos e seis romenos. Pelo contrário, não existe nenhum representante da Dinamarca, Eslováquia, Grécia, Croácia, Estónia, Letónia e Lituânia.

O estudo da Votewatch é baseado em 234 inquéritos a pessoas que trabalham na instituições comunitárias (42%), no setor privado (17%), no meio académico e think tanks (13%), organizações não governamentais (9%) e outros. Dos inquiridos, 42% interagem com eurodeputados diariamente, enquanto outros 24% o fazem todas as semanas.