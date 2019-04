José Pedro Freitas é o novo presidente da ANJE

“O que estamos a verificar é que a transição para a energia limpa, para a descarbonização da economia, se vai acentuar mais rapidamente e uma empresa como a EDP não pode desprezar a oportunidade de estar mais bem colocada do que as suas rivais para este processo”, refere o presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP para precisar que a empresa “não pode distrair-se tanto com o passado e perder tanto tempo à volta dos problemas do passado”.