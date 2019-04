Presidente da SDM afirma responsabilidade social para com a comunidade em entrega de prémios escolares

“O tempo das empresas em que sobretudo o que interessava era o lucro está um pouco para trás”, afirmou o Presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, José Prada, esta terça-feira, aquando da cerimónia de entrega dos prémios escolares da Zona Franca, onde referiu a responsabilidade social que hoje em dia as empresas têm.

Neste sentido, o Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, salienta também o facto de as empresas atualmente procurarem expandir a sua área de intervenção para a responsabilidade social, mas fala também na importância de valorizar o mérito, onde, neste caso, valorizava-se o mérito escolar.

“É através do mérito que poderão diferenciar-se no mundo do trabalho, poderão ser muito mais competitivos, mas acima de tudo poderão ter mais opções no futuro”, disse o Secretário aos 8 jovens que ali estavam a ser premiados.

O Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, também deixou uma palavra aos jovens para que não tenham medo de abraçar novos desafios e para que, por muita tecnologia e máquinas que existam, nunca se esqueçam da importância do contacto pessoal e da interação humana.

“Os jovens têm muito a tendência de se refugiarem por detrás das máquinas. Tudo isto é muito bonito para o desenvolvimento, mas o relacionamento pessoal tem um grande lugar e, hoje, nas organizações é muito privilegiado. Não é só a capacidade académica que é importante, mas é fundamental desenvolverem o espírito de entreajuda, o espírito humano, o espírito de colaboração e o sentido emotivo”, rematou o Vice-presidente do Governo Regional, fazendo referência ao lugar privilegiado da inteligência emocional.

Os prémios foram 4 computadores para os melhores alunos filhos de colaboradores da Zona Franca e outros 4 para os melhores alunos do terceiro ciclo e secundário das escolas do concelho de Machico. Além destes prémios, ainda foi atribuído um cheque para o melhor aluno universitário entre os filhos dos colaboradores da Zona Franca.