José Ribeiro e Castro: “É importante focarmo-nos nos objetivos das políticas ambientais”

José Ribeiro e Castro foi um dos convidados do ciclo de encontros do Jornal Económico, do Grupo Bel e da Planetiers, que decorreu ontem na forma de um pequeno-almoço, no Hotel Pestana Palace, em Lisboa. O ex-líder do CDS-PP, que preside à Associação por uma Democracia de Qualidade, destacou a “honestidade intelectual e sem propaganda” do professor Mohan Munasinghe, Nobel da Paz natural do Sri Lanka.

“Creio que o poder político olha para estas questões do clima mais como propaganda do que seriedade de cometimento. E, não sei, se estão muitas vezes comprometidos com capacidade para atingir os objetivos ou se é apenas fogo de vista”, conclui o antigo eurodeputado.

Ribeiro e Castro salientou também na intervenção de Munasinghe os “regimes que são menos confiados internacionalmente mas que são mais sérios”, referindo-se ao caso da China. “Eu creio que é importante focarmo-nos no que queremos e em quais são os objetivos das políticas ambientais”, conclui.

O Jornal Económico, o Grupo Bel (acionista de referência da Megafin) e a Planetiers promoveram ontem o primeiro de um ciclo de encontros sobre grandes temas da atualidade, com oradores de renome nacional e internacional. Na sua intervenção, Mohan Munasinghe abordou os grandes desafios que as mudanças climáticas acarretam para as sociedades e economias mundiais.