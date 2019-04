JP Morgan apresenta lucro de 9,18 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019

O banco norte-americano J.P Morgan Chase & Co. registou um resultado líquido de 9,18 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019, revelou o banco esta sexta-feira. O valor representa um crescimento de 5% em igual período de 2018, JO superou as previsões dos analistas e corresponde a 2,56 dólares por ação.

A receita daquele que é o maior banco norte-americano cresceu 4,7%, para 29,1 mil milhões de dólares.

“Mesmo no seio de incertezas geopolíticas, a economia dos Estados Unidos continua a crescer, o emprego e o salário aumentam, a inflação está moderada, os mercados financeiros estão saudáveis e a confiança dos negócios e do consumidor permanece alta”, salientou Jamie Dimon, presidente e executivo do J.P Morgan.