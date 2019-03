JPP acredita que Governo “está no bom caminho” seguindo os seus conselhos

O Junstos pelo Povo (JPP) congratula-se pelas novidades sobre as bilheteiras e tarifas para o ferry entre a Madeira e o Continente.

“Desde que colocamos o cartaz há cerca de oito dias, o Governo já anunciou a venda dos bilhetes para a próxima semana, pelo que nos congratulamos e achamos que o Governo está no caminho certo, seguindo os conselhos do JPP”, afirmou Élvio Sousa, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, junto à entrada do Porto do Funchal.

O líder parlamentar do JPP, aproveitou a ocasião para questionar sobre documentos solicitados pelo partido, que ainda estão por entregar. Élvio Sousa refere-se a pareceres económicos de transporte marítimo da Universidade Católica e outros relatórios de concessão de serviços públicos de transporte de passageiros entre a Madeira e o Continente, bem como relatórios do Porto do Funchal.

O líder do partido considera que tanto o Governo PS, através da Ministra do Mar, como o Governo Regional PSD, através do seu Vice-presidente, “estão a esconder dois pareceres fundamentais” da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, sobre o ferry. “Há aqui qualquer coisa que estes dois governantes políticos estão a esconder ao JPP e à população”, salienta Élvio Sousa.

O Juntos pelo Povo recorda ainda de que em outubro de 2018 o partido requereu estes documentos para perceber todo o processo relacionado com a linha ferry, “aos quais ainda não teve o devido acesso”.

Élvio Sousa deixa claro que tiveram de recorrer, “uma vez mais”, ao tribunal, para que esses documentos sejam formalmente enviados. “Como ainda não os recebemos, levanta-nos a questão: o que esconde a Ministra do Mar do Governo PS e o vice-presidente do Governo Regional PSD, relativamente ao ferry?”