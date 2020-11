JPP afirma que asfaltagem da Estrada das Ginjas é ataque direto à Laurissilva

Os sociais democratas consideraram que as verbas concedidas pelo Estado são insuficientes face aos sobrecustos da insularidade e ultraperiferia. A deputada do PSD, Sónia Silva, disse que o PS, “partido matreiro”, chumbou essa majoração na Assembleia da República, e de “forma discriminatória” assinou um contrato-programa de 1,2 milhões de euros com a Universidade dos Açores. “Concordamos com esse contrato-programa, mas ele deveria ter sido extensível à Universidade da Madeira”, reforçou a deputado social democrata.