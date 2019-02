JPP defende que gastos com os privados na Saúde devem ser públicos

o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas diz que representa 80% do corpo de vigilantes. A estrutura sindical refere que a proposta apresentada pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais exige “mais competências, responsabilidade, e trabalho” mas que mantém o mesmo nível remuneratório.