JPP denuncia faroeste na saúde da Madeira e acusa Albuquerque de ter ansiedade de perder poder

O JPP afirmou que Miguel Albuquerque tem um revólver com três balas apontadas à cabeça, que gera ansiedade em perder o poder na região autónoma. O partido refere ainda que a saúde é um faroeste na Madeira e questiona quem é que está a cuidar da saúde dos madeirenses.

“É preciso perceber se o Governo de coligação, PSD e CDS-PP, na Madeira, está a assegurar a saúde dos utentes ou se está a tratar da saúde e das ambições pessoais e institucionais”, afirmou Élvio Sousa, durante a sessão plenária que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

Em causa está a nomeação por parte do Governo da Madeira, que resulta de uma coligação entre PSD e CDS-PP, de Mário Pereira, como diretor clínico do Serviço Regional de Saúde (SESARAM). Élvio Sousa lembrou que enquanto deputado do CDS-PP, Mário Pereira “prometeu uma mudança profunda no SESARAM” se o PSD não chegasse à maioria absoluta.

Na sua intervenção o deputado do JPP referiu que Albuquerque tem “um revólver com três balas no tambor” apontado à cabeça. “E temendo a ansiedade de perder o poder, e de perder estas negociatas, no sentido de não continuar a gerir o seu negócio”, reforçou.

“Resta saber neste faroeste quem é que está a representar o papel do cowboy com o revolver na mão”, defendeu Élvio Sousa.

O deputado do JPP pediu ainda que se avance com uma comissão de inquérito que ajude a escrutinar esta situação na saúde da Madeira.