JPP denuncia “peta” do Governo Regional

Neste dia 1 de abril, o Juntos pelo Povo (JPP) disse que o Governo Regional “é uma peta”, isto porque ainda não disponibilizou os tarifários e os ingressos para o ferry.

O líder do partido, Élvio Sousa, afirmou que foi “mais uma promessa falhada” por parte do Executivo madeirense. “Prometeu disponibilizar até sexta-feira passada os tariférios, os ingressos para o ferry e tal não acontceu”, referiu o líder do JPP, esta segunda-feira em conferência de imprensa na Assembleia Legislativa da Madeira.

Esta semana vai ser discutido na Assembleia Regional um diploma do JPP “que pretende agilizar a situação do concurso internacional, para que o concessionário disponibilize o plano anual da oferta, com informação do calendário, do tarifário, não até maio do ano seguinte, mas sim até dezembro do ano em curso”, sublinha o deputado. Élvio Sousa acrescente ainda a necessidade das pessoas saberem com antecedência destas informações para poderem marcar as suas viagens.

Assim, o JPP afirma que considera um “objetivo fundamental” a antecipação do plano anual de oferta, para que se possa disponibilizar atempadamente a venda de bilhetes para os residentes na Região, bem como para os visitantes e turistas, no que diz respeito ao transporte marítimo entre a Madeira e o Continente.