JPP faz requerimento para debate potestativo sobre mobilidade marítima

O JPP convocou um debate potestativo sobre a mobilidade marítima entre a Madeira e o Continente, um tema que o partido entende ser estruturante, lembrando que os Açores e a Madeira são as únicas regiões insulares da Europa que não dispõem deste tipo de transporte de maneira regular.

“O estabelecimento de uma linha semanal de transporte marítimo, para passageiros e carga, vem dar resposta às necessidades dos cidadãos e das empresas”, afirma Élvio Sousa, deputado do JPP.

Para Élvio Sousa esta ligação marítima semanal “não está a ser assegurada” denunciando ainda que as promessas do governo regional, “não foram concretizadas”. O deputado do JPP diz ainda que “é mentira” que a ligação marítima entre a Madeira e o Continente só seja viável economicamente com ajudas de Estado ou indemnizações compensatórias, como têm defendido algumas entidades.

O deputado do JPP lembra que a Madeira lembrando que a região já teve um operador que “não teve isenções de taxas ou ajuda” de Estado para concretizar o negócio e que era sustentável.

“Se já tivemos um operador a funcionar quase quatro anos, sem ajudas de Estado e que chegou a solicitar apoio para fazer mais uma ligação semanal para a RAM, porque é que muitos partidos políticos e outros técnicos que por aí abundam estão a alimentar esta orquestra”, questionou.