JPP propõe plano de contingência para situações de inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira

“Como sabemos, infelizmente, as situações de inoperacionalidade são cada vez mais comuns, principalmente na condição dos ventos”, disse a candidata do Juntos pelo Povo (JPP) à Assembleia da República pelo círculo da Madeira, Lina Pereira. Neste sentido, a candidata propôs a criação de um plano de contingência para as situações de inoperacionalidade do Porto Santo.

O plano de contingência sugerido pelo partido passa pela adaptação do Aeroporto do Porto Santo e por uma ligação marítima rápida entre a Ilha do Porto Santo e a Ilha da Madeira, com chegada ao Caniçal.

“Temos de começar a pensar numa estratégia mais alargada para que a situação não se agrave”, frisou.

Lina Pereira salientou a importância de pressionar o Governo da República “a encetar uma negociação séria”com o Governo Regional da Madeira e com a própria ANA, no sentido de encontrar soluções para a atual situação do Aeroporto.

Devido às situações de inoperacionalidade, Lina Pereira afirmou que “os aviões acabam por regressar à origem ou então ficam a aguardar em aeroportos próximos, mas é sempre um constrangimento, principalmente para o setor do turismo”.