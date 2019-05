JPP quer sistema integrado de intervenção precoce que ligue saúde, educação e segurança social

O JPP vai avançar com uma proposta que visa a criação de um sistema de integração de identificação precoce que ligue as áreas da saúde, educação, segurança social. O partido quer adaptar o que já existe a nível nacional e criar um regime próprio para a Madeira.

Na visita ao Centro de Desenvolvimento da Criança, o JPP mostrou preocupação com a falta de investimento nos recursos humanos como terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, e que esta realidade pode condicionar as crianças que precisam de cuidados especiais.

Apesar de ter sido elogiado o trabalho que tem sido desenvolvido pela instituição, o partido alertou que as falhas em termos de recursos humanos podem originar “mais problemas” no desenvolvimento da criança.

“Esta falta de investimento é uma opção governativa, sem dúvida”, disse Lina Pereira, deputada do JPP.

Para Lina Pereira existem “grandes lacunas” em termos da articulação com os restantes serviços de acompanhamento ao longo da vida da criança.

“A passagem de informação é demasiado burocrática, provocando atrasos nas constantes avaliações e no projeto de intervenção com as crianças”, sublinhou.

Nesse sentido o JPP quer proceder a uma adaptação do já existe no continente e criar um diploma próprio para a madeira.