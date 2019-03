JPP teme que Mercado dos Lavradores perca identidade com projeto de remodelação

O JPP manifestou-se esta segunda-feira conta a alteração arquitectónica e a destruição do Mercado dos Lavradores. O partido teme ainda que esta infraestrutura perca a sua identidade e rejeita que o espaço seja transformado numa espécie de centro comercial.

Em causa está o projecto de remodelação do edifício que “ainda não é do conhecimento público” quer dos cidadãos, quer dos próprios lojistas. O deputado do JPP, Élvio Sousa, afirma que a remodelação do espaço “devia ser devidamente pensada e discutida” com os madeirenses.

“Temos informação, através dos lojistas, que até agora não lhes foi apresentada qualquer proposta, mesmo nas reuniões que já se realizaram”, acrescentou Orlando Fernandes, deputado municipal do JPP na Câmara do Funchal.

O JPP sublinha a importância de preservar as tradições tendo em conta a importância do Mercado dos Lavradores para o Funchal.