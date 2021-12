JS Madeira considera que PS deve manter candidatos à Assembleia da República

A Comissão Regional da JS Madeira considera que o PS Madeira deve manter os candidatos, que apresentou em 2019, à Assembleia Legislativa da República, nas eleições legislativas marcadas para 30 de janeiro de 2022.

Desta forma a JS Madeira considera que Carlos Pereira, Olavo Câmara, e Marta Freitas, atuais deputados na Assembleia da República, entretanto dissolvida, devido ao chumbo do Orçamento do Estado, proposto pelo PS, para 2022, se devem manter como os candidatos indicados pelos socialistas pelo círculo da Madeira.

A juventude socialista considera que esta manutenção se justifica tendo em conta o “momento político nacional e regional que vivemos e considerando a atual situação partidária interna”, acrescentando que esses candidatos “respeitam integralmente os critérios definidos pelo PS para as eleições de 2021”.

Face a isto a JS Madeira diz, que depois de ouvidos os seus órgãos, e tendo em conta os estatutos e os termos definidos pelo PS, decidiu indicar para a lista à Assembleia da República Olavo Câmara, João Melim, Luís Chá-Chá.

A JS Madeira apelou a que o PS comece o mais rapidamente possível a campanha eleitoral para as legislativas, marcadas para 30 de janeiro, “para ajudar o PS a conquistar uma maioria reforçada que nos permita continuar a governar e a recuperar Portugal”, e pede a todos os militantes do PS que “mantenham a total mobilização para esse importante ato eleitoral, em detrimento da disputa interna para a liderança do PS Madeira que terá lugar posteriormente”.

A Comissão Regional da JS Madeira saudou todos os candidatos às eleições autárquicas “pela dedicação ao projeto do PS Madeira e deseja um bom mandato a todos os eleitos, em nome das populações que servem”, e felicitou todos os deputados eleitos pelo PS Madeira em 2019 “pelo trabalho que efetuaram ao longo destes dois anos, colocando sempre a Madeira em primeiro lugar e traduzido em importantes conquistas para a nossa região. Saudamos, de uma forma especial, Olavo Câmara, deputado indicado pela JS Madeira, pela forma como sempre defendeu a Madeira e, em particular, as causas relacionadas com o futuro da juventude”.