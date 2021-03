JS Madeira reivindica manuais escolares gratuitos

A JS Madeira lançou uma campanha regional onde reivindica a atribuição de manuais escolares gratuitos.

“A Madeira é a única região do país onde os jovens não têm manuais escolares gratuitos e não têm por opção de Miguel Albuquerque e do seu governo. Lamentavelmente continua a dizer não a uma medida destas na região”, afirmou Olavo Câmara, presidente da JS Madeira.

O socialistas diz que a educação é uma competência do Governo Regional, reforçando que nos Açores já existem manuais escolares gratuitos para todos os alunos do ensino obrigatório desde 2012.

“No Continente, desde 2019 que os manuais escolares são gratuitos para todos os alunos. Já na Madeira, nem antes de 2012, nem depois de 2012, nem depois de 2019 que os manuais escolares são gratuitos, sendo a única região do país onde é preciso pagar para ter os livros no ensino obrigatório, deixando os jovens madeirenses e as famílias madeirenses com um encargo e uma desvantagem que mais nenhum jovem tem, por teimosia ideológica do PSD Madeira, que prefere aumentar o financiamento aos colégios privados para alguns do que atribuir gratuitamente os manuais escolares para todos”, reforça o socialista.

O presidente da JS Madeira denuncia “o ridículo que vivemos na Madeira, onde devíamos estar a falar da massificação da digitalização do ensino, ou de fazer chegar a todos os alunos um portátil e os meios digitais necessários, e ainda estamos a falar e a exigir manuais escolares para os jovens madeirenses, que nem a isso têm direito, quando no resto do país tal já acontece há mais de 2 anos letivos”.

Olavo Câmara refere que as autarquias socialistas da região autónoma substituem-se ao Governo Regional n atribuição dos manuais escolares.