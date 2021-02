Juan Carlos I paga mais de quatro milhões de euros ao fisco espanhol

O rei emérito de Espanha Juan Carlos I pagou mais de quatro milhões de euros ao fisco espanhol e ainda mais de oito milhões de euros de rendimentos não declarados, segundo conta o jornal “El País” esta sexta-feira, 26 de fevereiro.

Esta foi a segunda vez que Juan Carlos I regularizou a sua situação com o Fisco, após ter pago uma dívida fiscal de 2016 a 2018 no valor de de 678 mil euros. O rei emérito reside atualmente nos Emirados Árabes Unidos, tendo a primeira regularização sido feita com os cartões bancários de Juan Carlos I e dos seus familiares e de fundos do empresário mexicano Allen Sanginés-Krause.

O Tesouro não confirmou a regularização, mas também não a negou. Fontes citadas pela “Cadena Ser” confirmam que nenhuma quantia foi reclamada do rei Juan Carlos pela Agência Tributária. A regularização que o rei emérito fez é possível porque não houve reclamação do Fisco.

Desta forma, Juan Carlos I evita o crime fiscal porque mais uma vez se supera a cifra de 120 mil euros que constitui o crime. Deveria ter pago 47%. Juan Carlos I pagou mais de oito milhões de euros que não havia declarado, daí esses quatro milhões declarados. Em dezembro já tinha pago quase 700 mil euros, ultrapassando também os 120 mil que limitam o crime fiscal.