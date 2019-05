Juncker não descarta presidente do Bundesbank para substituir Draghi

O primeiro-ministro ameaçou com a demissão do seu Executivo caso o descongelamento da carreira dos professores venha a ser aprovado na votação global no Parlamento. E sinaliza cinco consequências para o país. Uma delas, diz, passa por “aumentos significativos de impostos” para fazer face a “um acréscimo da despesa certa e permanente em 800 milhões de euros por ano”.