Juros no crédito à habitação baixam na Madeira pelo quinto mês

A taxa de juro do crédito à habitação, baixou, em janeiro, na Madeira, para os 0,767%, menos 0,023%, em comparação com o mês anterior, sendo também a mais baixa desde janeiro de 2009, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM). No período homólogo o valor era de 0,949%.

O montante do capital médio em dívida fixou-se em 58.210 euros, uma subida face aos 58.174 euros do mês anterior, e uma subida em comparação com os 57.875 euros do período homólogo.

Já o valor médio da prestação vencida baixou para os 229 euros, face aos 230 euros do mês anterior, e baixou em comparação com os 271 euros do período homólogo. Os juros ficaram fixados em 37 euros, menos um euro comparado com o mês anterior, e desce face aos 46 euros do ano anterior.

Já a amortização ficou nos 192 euros, mantendo o mesmo valor do mês anterior, e desceu em comparação com os 225 euros do ano anterior.