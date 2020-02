Justiça investiga “potencial conflito de interesses” no Crédito Agrícola

Um grupo de 120 associados da Caixa Agrícola de Salvaterra de Magos e Benavente realizaram uma queixa-crime no Ministério Público contra o Crédito Agrícola, devido a ligações familiares naquela região e, por isso, pelo “potencial conflito de interesses”, dá conta o “Público” esta quarta-feira, 12 de fevereiro. A queixa também foi reportada ao Banco de Portugal.

Nos órgãos sociais da Caixa Agrícola da região de Salvaterra de Magos e Benavente o matutino identificou ligações familiares entre os vários membros. O presidente executivo José Moreira é irmão do atual presidente da mesa da assembleia-geral, que já foi administrador da instituição ribatejana. O contabilista é o genro do presidente da mesa da assembleia-geral e é também cunhado de um gerente de balcão e, ainda, sobrinho do presidente.

A queixa-crime dos mais de cem associados aponta negócios cruzados motivados pelas ligaçãos familiares e indica que o grupo Caixa Central de Crédito Agrícola nada fez até agor.

Citado pelo “Público”, Licínio Pina explicou que não tem ferramentas para intervir.

O Crédito Agrícola controla 80 caixas regionais.