Juventude Popular da Madeira considera que redução das propinas é “atentado à justiça social”

A Juventude Popular da Madeira (JP Madeira) considerou que a maneira como foi a feita a redução das propinas é “um atentado à justiça social”. O presidente da JP Madeira, Pedro Pereira, diz que o custo com a redução das propinas dos alunos mais ricos é “suportado com dinheiro dos impostos que são em grande medida pagos pela classe média que são os principais contribuintes” e alertou para a possível redução no número de alunos abrangido por bolsas de estudo.

O centrista defende que cada euro que se está na redução das propinas dos alunos mais avantajados “é menos um euro investido em apoiar o alargamento das bolsas de estudo”. Pedro Pereira alerta que, com esta redução nas propinas, as famílias que estavam no limiar da atribuição das bolsas de estudo “mas que vivem situações financeiras complicadas na mesma”, ficam impedidas de “inverter essa situação”.

Pedro Pereira defende que a redução das propinas prova também uma redução das bolsas de estudo e do apoio social das universidade, acrescentando que parte da folga orçamental que foi utilizada para reduzir as propinas “foi conseguida também à custa dos apoios aos alunos bolseiros”.

O presidente da JP Madeira apresentou uma proposta que visa a existência de uma proporcionalidade no valor das propinas de acordo com os escalões de rendimento das famílias.

“Desta forma seria possível tratar de forma diferenciada o que é objectivamente diferente e assim garantir uma maior universalidade do acesso ao ensino superior, mas mesmo assim permitindo o encaixe de receitas próprias por parte das universidades”, diz Pedro Pereira.