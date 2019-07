Konecta inaugura centro em Lisboa para apoiar Iberdrola e cria 650 postos de trabalho

A Konecta, uma multinacional líder em Espanha no setor da inovação tecnológica e serviços Business Process Outsourcing, abriu um novo centro a partir do qual irá fornecer serviços de CRM e BPO (Customer Relationship Management e Business Process Outsourcing) de apoio ao cliente Iberdrola no mercado português.

O novo centro está localizado na Avenida José Malhoa, em Lisboa, e é composto por nove pisos com 650 postos de trabalho. A Iberdrola vai ocupar três pisos do edifício, com mais de 250 postos de trabalho. Esta nova localização junta-se aos dois centros onde a empresa já trabalha em Lisboa, e através dos quais promove os seus modelos de inovação tecnológica e fornece serviços multilingues a partir de Portugal.

A Iberdrola é o primeiro cliente da Konecta em Portugal a inaugurar os novos escritórios que contam com salas de formação, salas de reunião, zonas de descanso e lazer e ainda um amplo espaço aberto no interior do edifício.

Também nesta plataforma, a Konecta Portugal vai localizar as suas Unidades de Transformação Digital e Experiência do Cliente, encarregues de proporcionar a todos os serviços soluções Omnicanal, Análise de Dados e Inovação, com o objetivo de disponibilizar ao mercado português uma oferta de valor acrescentado, alinhada com a evolução digital dos seus clientes.