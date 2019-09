Konica Minolta desafia universitários a inovar na gestão da informação

Os universitários portugueses vão poder entrar pela primeira vez no International University Contest da Konica Minolta. A competição desafia a analisar um processo de gestão de informação na sua instituição de ensino e a propor uma “alternativa inovadora” e com “impacto transformador”. O objetivo do concurso é contribuir para fazer um campus mais “digital, eficiente e competitivo”.

Os candidatos devem identificar uma oportunidade num dos três cenários do contexto académico: ciclo de vida do estudante, serviços académicos e vida no campus, e propor uma nova solução tecnológica. As inscrições decorrem até dia 31 de janeiro de 2020.

O International University Contest é aberto a equipas de três a cinco universitários, aos quais pode ainda juntar-se um professor.

Numa primeira fase são avaliados os projetos a nível nacional. Mais tarde, a equipa vencedora juntar-se-á em Amesterdão, Holanda, aos ‘campeões’ dos outros países, para disputar o grande prémio, que levará os jovens às instalações da empresa em Nova Iorque.

Na última edição do International University Contest da Konica Minolta participaram 15 equipas de 11 universidades, de 5 países, tendo vencido o Sudão.