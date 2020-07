KPMG eleita “Global Digital Transformation 2020 Partner of the Year” pela Microsoft

A KPMG foi distinguida como Global Digital Transformation 2020 Partner of the Year pela Microsoft, com um prémio global que, segundo um comunicado da consultora, se deve em parte ao trabalho desenvolvido pela KPMG Portugal.

Este é um dos prémios anuais atribuídos pela Microsoft e, ao contrário de muitas outras distinções, não existe qualquer processo de candidatura. Os vencedores são selecionados após deliberações internas e rigorosas da liderança da Microsoft, em reconhecimento aos parceiros que realmente fizeram a diferença no apoio aos clientes mútuos e na excelência do trabalho realizado.

O júri da Microsoft “observou também as capacidades líderes de mercado da KPMG em Cibersegurança e na utilização avançada de Inteligência Artificial e automatização inteligente em áreas importantes, como a conformidade regulamentar e a protecção dos negócios”, lê-se no comunicado. “Foram também destacadas as soluções da KPMG nas áreas de Public Sector, Healthcare & Life Sciences e Financial Services, assim como a utilização feita pela KPMG das ferramentas Microsoft Power Plataform, incluindo Power Apps, Teams e Azure para apoiar as organizações nas iniciativas de “regresso ao escritório”, como resultado da pandemia da Covid-19″, adianta a KPMG.

“Depois da distinção que a KPMG Portugal teve no ano passado ( recebeu o galardão de Services Partner of the Year), esta é o melhor reconhecimento que podíamos ter da Microsoft”, diz na nota Nasser Sattar, Head of Advisory da KPMG Portugal.

“Este prémio reflete o investimento continuado e à escala global que a KPMG tem feito lado-a-lado com a Microsoft e a capacidade dos nossos colaboradores para o desenvolvimento de soluções integradas para os nossos clientes, nomeadamente para os assessorar a enfrentar os desafios da nova normalidade”, afirma ainda.