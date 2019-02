Laboratório “É urgente o Teatro” é uma iniciativa para jovens entre os 13 e os 18 anos

Dias 9 e 10 de março vai haver no Teatro Municipal Baltazar Dias um laboratório de teatro para jovens entre os 13 e os 18 anos, das 10h às 18h. Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal e vai ser dirigida por Diana Barnabé, diretora artística do projeto Carruagem, formadora e atriz.

O laboratório “É urgente o Teatro” pretende aproximar o teatro dos mais novos e criar novos públicos, capitalizando, ao mesmo tempo, as ferramentas do teatro para o desenvolvimento pessoal. Esta já é a terceira edição esgotada em Portugal, assumindo-se como uma experiência transversal para jovens, sejam quais forem as suas áreas de interesse, que usa ferramentas do teatro para fazer pensar, questionar e agir.

Diana Barnabé explica que o objetivo é proporcionar momentos de pesquisa sobre as urgências, paixões, desafios, preconceitos e inquietações dos jovens. “Queremos que, adquirindo conhecimentos no domínio da linguagem teatral – voz, corpo, espaço, escuta, contracena, improvisação, entre outros – estes se observem a si e aos outros, e desenvolvam o seu pensamento crítico e criativo”, refere a diretora artística.

Diz ainda que este é um espaço onde, através de metodologias de educação não formal, e atendendo às características únicas de cada participante, será trabalhado o desenvolvimento pessoal e a capacitação de jovens, procurando promover a sua autoestima e confiança.

As inscrições são gratuitas e abertas a todos os jovens nesta faixa etária, no entanto todos os interessados devem inscrever-se através do email teatro.municipal@cm-funchal.pt.