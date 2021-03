Lacerda Machado e Esmeralda Dourado demitem-se da TAP

Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado demitiram-se do conselho de administração da TAP, avança esta quarta-feira o jornal online “Eco”. A renúncia ao cargo tem efeitos a partir do final do próximo mês de abril, antes de assinarem as contas de 2020.

A informação adveio de duas fontes da companhia aérea, mas oficialmente não houve comentários sobre o assunto. A mesma publicação apurou que as saídas de Diogo Lacerda Machado e de Esmeralda Dourado — ambos presidentes de comissões dentro do conselho da TAP — foram formalizadas anteontem, através de cartas de rescisões, e abrem especulação sobre o que será a composição da nova administração.

O mandato do atual board da TAP terminou em dezembro, mas o processo de reestruturação que está em negociação em Bruxelas está a atrasar a realização de uma assembleia geral eletiva.