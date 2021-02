Lacerda Sales diz que vão existir sanções para eventuais irregularidades no plano de vacinação

O secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou, esta segunda-feira, que vão existir sanções caso se comprove que existiram irregularidades no plano de vacinação.

Em entrevista aos jornalistas, à margem da sua visita ao hospital de Faro, António Lacerda Sales referiu que não comenta “casos em concreto”. Ainda assim, admitiu que “todos os desvios à vacinação serão com certeza inadmissível”. Sendo que “desvios” não vão ser admissíveis, o secretário de Estado adjunto e da Saúde garantiu que vão existir “procedimentos que terão sanções, se durante sede de inquérito assim se provar”.

“Estamos a promover auditorias no âmbito nacional”, explicou Lacerda Sales sublinhando que “os planos de vacinação são feitos com base em suporte técnico, com base técnico na melhor evidencia cientifica”.

Quanto às irregularidades, Lacerda Sales destacou ainda que existem “listas suplementares, elaboradas com critérios de priorização” e disse existir “tolerância zero em relação a essas matérias”.

Sobre a atribuição das segundas doses da vacina, Lacerda Sales afirmou que estes “são processos que tem de seguir consciência, bom senso e harmonia” e garantiu que as autoridades de saúde têm estado “a seguir o plano como ele foi proposto e inicialmente implementado”.

A lista de prioridades na distribuição da vacina têm recebido alguma atenção, porque além das críticas à inclusão de políticos na fase 1 de vacinação, recentemente foram registadas desigualdades. Segundo avançou o Correio da Manhã no domingo, foi dada prioridade a proprietários e funcionários de uma pastelaria no Porto no plano de vacinação. Além destes funcionários, também diretores, assessores e outros quadros superiores do INEM alegadamente já receberam a vacina.