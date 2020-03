Lagarde: BCE adia revisão estratégica devido ao surto do Covid-19

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu adiar a revisão estratégica que tinha anunciado em janeiro, devido às cirunstâncias de risco acrescentado que vários governos da zona euro enfrentam devido ao surto do novo coronavírus , afirmou esta quinta-feira Christine Lagarde, presidente do banco central da zona euro.

“A revisão estratégica está claramente adiada de momento, e decidimos em especial adiar o primeira grande reunião que estava agendada para o início de abril”, disse a francesa, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Governadores.

A presidente do BCE salientou que o banco central está empenhado em incluir académicos, ONG, deputados europeus e a sociedade civil nas deliberações, mas adiantou que o surto do coronavírus veio “penalizar” essa possibilidade.

A revisão estratégica seria a primeira desde 2003 e focaria principalmente em atualizar no mandato do BCE, que de momento é que promover a estabilidade de preços com uma inflação perto mas abaixo de 2%.