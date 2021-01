Lar de idosos na Madeira tem 68 casos confirmados de covid-19

O debate entre Governo Regional e partidos com assento na Assembleia Regional vai decorrer numa altura em que a Madeira está numa fase aguda de combate à pandemia. Desde novembro que a região se tem confrontado com um aumento do número de casos por transmissão local, que levaram o Governo da região a ter que tomar novas medidas restritivas, no início de 2021, para conter a pandemia, onde se incluiu o recolher obrigatório.