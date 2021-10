Lava do vulcão de La Palma engoliu casas e terrenos no valor de 248 milhões de euros, estima Idealista

Um estudo realizado pelo portal Idealista, divulgado esta segunda-feira, aponta que o valor de todos os imóveis desaparecidos devido à lava do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, atinge os 247,7 milhões de euros, incluindo casas, terrenos rústicos, garagens e armazéns.

A língua de lava após a erupção do vulcão Cumbre Vieja na ilha de La Palma atingiu o mar quase dez dias depois. A caminho do Oceano Atlântico, destruiu 580 casas, 1.583 terrenos e outras edificações, segundo um estudo realizado pelo idealista, utilizando dados do registo espanhol, cruzados com as imagens fornecidas pelos satélites do programa europeu Copernicus EMS de 30 de setembro de 2021 (as primeiras disponíveis depois da chegada da lava ao mar).

O valor de mercado das 580 casas desaparecidas atinge os 164,2 milhões de euros. Os tipos de moradias afetadas por esta catástrofe vão desde alguns terrenos com um valor superior a 950 mil euros, até outros mais pequenos, também de caráter rústico, no valor de 23.500 euros.

Relativamente às propriedades rústicas, o número de terrenos afetados ascende a 1.583, com um valor estimado de 80,5 milhões de euros. Até ao momento, a lava também atingiu um centro educacional/desportivo avaliado em 2,1 milhões de euros, cinco garagens (221.800 euros) e 13 edifícios industriais (578.000 euros).

O programa europeu de observação da Terra, Copernicus EMS, usou as imagens de vários satélites para localizar a extensão da lava em 709 hectares, que destruiu quase 28 quilómetros de estradas e afetou mais de mil edifícios de todos os tipos, dos quais afirma que 870 desapareceram e outros 135 estão em sério risco de colapso. Além disso, outros 3.172 hectares foram afetados pelas cinzas do vulcão (a 30 de setembro de 2021).