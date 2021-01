Layoff simplificado: 22,7 mil empresas vão receber 20 milhões de euros na quinta-feira

A Segurança Social procedeu a um pagamento extraordinário do apoio no âmbito do regime do layoff simplificado.

No dia 28 de janeiro vão ser pagos todos os pedidos que deram entrada até dia 21 de janeiro e que foram considerados válidos.

A Segurança Social processou o pagamento a 22,7 mil empresas que apresentaram o pedido de layoff já em janeiro, abrangendo um total de 86,3 mil trabalhadores.

Na próxima quinta-feira estas empresas vão receber um total de 20,3 milhões de euros “garantindo num espaço curto de tempo uma injeção de liquidez nesta fase de paragem de atividade”.

Este pagamento tem o objetivo de “transferir liquidez imediata para as empresas cuja atividade foi encerrada ou suspensa ao abrigo do atual estado de emergência”, segundo a Segurança Social.

No ano de 2021, o regime de layoff simplificado vai assegurar o pagamento de um apoio adicional para garantir que os trabalhadores abrangidos por este regime vão receber 100% do seu salário, até ao limite de três salários mínimos nacionais. O apoio adicional vai ser pago em fevereiro, com efeitos a janeiro, de acordo com a Segurança Social.