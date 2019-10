Legislativas: PS mais longe da maioria necessita do apoio do PCP ou do Bloco

O Partido Socialista (PS) está mais longe de atingir uma maioria absoluta nas eleições legislativas do próximo domingo, dia 6 de outubro, mas precisa apenas do apoio da CDU ou do Bloco de Esquerda (BE) para ter a maioria parlamentar. A informação é dada esta quinta-feira por uma sondagem da Intercampus para o “Correio da Manhã” e “Jornal de Negócios”.

Em comparação com o barómetro de setembro, o PS cai três pontos percentuais, estando atualmente nos 35% e 104 mandatos. Já o Partido Social Democrata (PSD) é a força que mais cresce e regista 26,1%, com 77 deputados, mas abaixo dos 89 atuais.

O BE desce um ponto percentual para 8,7% (17 deputados) e a CDU cai meio ponto para os 8% (16 mandatos). Em queda está também o CDS, com quase dois pontos para os 4,5% (7 deputados), sendo ultrapassado pelo PAN, que atinge os 5,6%.

Em relação aos resultados das legislativas de 2015, os partidos da ‘geringonça’ elegem 137 deputados no próximo dia 6 de outubro, mais 15 dos que têm atualmente no Parlamento. Já os partidos de direita (PSD e CDS) registam uma quebra dos 107 mandatos de há quatro anos para os 84 deputados.