Lembra-se do Myspace? Rede social perde 12 anos de dados dos seus utilizadores

Apesar de estar ‘escondido’ atrás de gigantes como Facebook, Instagram e Twitter, o MySpace ainda segue firme no mercado das redes sociais. Apesar de tudo, ainda não está tão ‘fora dos holofotes’ que faça com que os seus erros não passem despercebidos.

A empresa admitiu que uma mudança recente de servidores fez com que a plataforma perdesse aproximadamente 12 anos de dados dos seus utilizadores, incluindo fotos, músicas, vídeos e quaisquer outros uploads feitos num espaço de três anos que podem nunca mais estar disponíveis.

afirmou a empresa em comunicado.

Com esta mensagem, finalizada com um “Desculpe pela inconveniência”, o MySpace foi criticado por diversos utilizadores, antigos e atuais. Andy Baio, um dos co-fundadores do site de financiamento coletivo Kickstarter, afirmou que foram perdidos 50 milhões de músicas e que foram afetados 14 milhões de artistas. Para além disso, Andy Baio duvida que tal situação se trate de um acidente técnico, acusando a empresa de procurar economizar custos de servidor ao não transferir todo o seu conteúdo.

I'm deeply skeptical this was an accident. Flagrant incompetence may be bad PR, but it still sounds better than "we can't be bothered with the effort and cost of migrating and hosting 50 million old MP3s."

— Andy Baio (@waxpancake) March 18, 2019