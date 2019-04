A Presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza é candidata à presidência da Direção da Associação EPIS – Empresários Pela Inclusão Social, para o triénio 2019-2021, diz a associação em comunicado.

Com o objetivo de dar continuidade ao trabalho da Associação “que, em 13 anos de atividade, já acompanhou em proximidade mais de 29 mil alunos de todo o país, para os capacitar das atitudes e competências adequadas para alcançarem o sucesso escolar duradouro e para atingirem, pelos menos, os 12 anos de escolaridade”, a lista encabeçada por por Leonor Beleza vai ser submetida a votos na próxima Assembleia Geral, marcada para o dia 23 de maio.

A lista proposta para os órgãos sociais da EPIS liderada por Leonor Beleza, Presidente da Fundação Champalimaud e Conselheira de Estado, na sua maioria pretende integrar os membros do mandato anterior. Na equipa de Direção continuam Carlos Gomes da Silva (Fundação Galp), Henrique Soares dos Santos (Jerónimo Martins) e Rui Pedroto (Fundação Manuel António da Mota). Eduardo Catroga e José Miguel Júdice (PLMJ) estão indicados para se manterem na presidência e vice-presidência da Mesa da Assembleia Geral, assim como Manuel Alfredo de Mello (Sovena) e Luís Magalhães (Deloitte) para a presidência e vice-presidência do Conselho Fiscal, e Luís Palha da Silva para a presidência do Conselho Consultivo.

Um verdadeiro elenco de figuras mediáticas na composição da lista liderada pela Presidente da Fundação Champalimaud.

Recorde-se que o anterior presidente da Direção da EPIS, António Vitorino, teve de renunciar ao cargo, em setembro último, ao ser eleito diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações.

A Associação EPIS – Empresários Pela Inclusão Social tem como missão principal apoiar alunos dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário (no Ensino Público) em Portugal, que vivem em contextos socioeconómicos desfavorecidos e em situação de risco de insucesso escolar e de não atingirem o 12.º ano de escolaridade. Este ano lectivo de 2018/19, a EPIS está a acompanhar 9.048 alunos de todos os ciclos de escolaridade, em 277 escolas de 44 concelhos do Continente e 3 ilhas dos Açores, na sua maior presença geográfica desde a fundação em 2006.