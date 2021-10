Leroy Merlin já abriu loja no Funchal

O grupo de trabalho será constituído por representantes do IEFP, dos organismos regionais competentes na matéria, pelo diretor executivo do Ponto de Contacto para o Regresso do Emigrante, representantes do Gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, do Gabinete do secretário de Estado Adjunto do Trabalho e Formação Profissional e das direções regionais dos Açores e Madeira.