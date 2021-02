“Liberdade de expressão é mais bonita quando calças uns Nike”. Luís Figo critica manifestantes em Barcelona

O antigo internacional português Luís Figo criticou os manifestantes em Barcelona que, no entender do ex-futebolista do FC Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão e Sporting CP, estão a utilizar a liberdade de expressão como desculpa para vandalizar lojas.

“A liberdade de expressão é mais bonita quando calças uns Nike! E depois a culpa é da política. Vergonhoso!”, destacou Luís Figo numa publicação divulgada na rede social Twitter.

La libertad de expresión es más bonita calzando unas Nike!!

Y después la culpa es de la policía 💁‍♂️ Vergonzoso https://t.co/yHgVbRXlXH — Luís Figo (@LuisFigo) February 20, 2021

O ‘tweet’ partilhado por Luís Figo é acompanhado por um vídeo onde um conjunto de manifestantes é filmado a saquear uma loja da Nike em Barcelona, mais concretamente na zona de Paseo de Gracía.

Espanha está envolta em protestos depois do rapper Pablo Hasél ter sido detido na Universidade de Lérida, depois de se barricar dentro do estabelecimento, devido às letras que canta desde 2011. O mandado de detenção com o nome de Hasél indica que este é acusado de “enaltecer o terrorismo e insultar a monarquia”, bem como a polícia.

A detenção de Pablo Hasél, que se barricou na universidade para fugir ao mandato de captura, foi efetuada pela polícia catalã, os Mossos d’Esquadra, e gerou uma vaga de protestos por todo o país, inclusive violência dos manifestantes para com as forças da autoridade.