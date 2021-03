A Liberty torna-se em março de 2021 a primeira grande empresa do sector segurador a adotar um modelo de trabalho 100% digital. Na prática isso significa que todos os colaboradores podem trabalhar a partir de casa ou onde quiserem desde que seja no país onde vivem habitualmente, por razões do IRS. A medida aplica-se a qualquer tarefa ou função e tem caracter permanente. “Estamos a ser pioneiros, não só fora, mas também dentro do grupo”, afirma Alexandre Ramos, Chief Information Officer (CIO) da Liberty na Europa Ocidental, ao Jornal Económico (JE).

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor